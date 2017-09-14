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Несколько раз ударивший ножом полицейского житель Беково будет направлен на лечение

12:40 | 14.09.2017 | Криминал

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Беково, 14 сентября 2017. PenzaNews. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением назначено жителю Беково Пензенской области, который признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Несколько раз ударивший ножом полицейского житель Беково будет направлен на лечение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июне старший полицейский группы охраны и конвоирования отделения МВД РФ по Бековскому району, был направлен на обеспечение безопасности медицинских сотрудников при госпитализации психически больного из Беково в Сердобск. Мужчина, будучи в состоянии невменяемости, недовольный законными действиями сотрудника полиции, предложившего выехать в медицинское учреждение для оказания ему помощи, нанес ему не менее трех ударов ножом в область живота и руки», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

Он уточнил, что противоправные действия мужчины были прекращены после вмешательства его родственников.

«Судебное решение может быть обжаловано в течении десяти дней», — резюмировал собеседник агентства.
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