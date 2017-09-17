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Уснувший во время кражи житель Неверкино отработает на благо общества 160 часов

09:55 | 17.09.2017 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 160 часов обязательных работ назначено жителю села Неверкино Пензенской области Андрею Савельеву, который уснул во время ночной кражи из магазина «Бристоль».

Уснувший во время кражи житель Неверкино отработает на благо общества 160 часов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 32-летний мужчина пошел на преступление 22 мая.

«Заранее припасенными инструментами он перепилил дужку навесного замка, поднял рольставни и отжал пластиковую дверь. В магазине Андрей Савельев наполнил пять фирменных пакетов продуктами питания, в числе которых несколько видов мороженного, жевательной резинки, освежающих конфет, 29 бутылок различной алкогольной продукции, а также сигаретами и другими товарами», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что общая стоимость приготовленного к выносу имущества превысила 20 тыс. рублей.

«Затем мужчина выпил пол-литра коньяка и уснул под прилавком. Утром спящий злоумышленник был обнаружен сотрудниками охраны магазина», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, имущество возвращено законному владельцу.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала старший помощник прокурора.
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