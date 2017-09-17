Уснувший во время кражи житель Неверкино отработает на благо общества 160 часов Криминал

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 160 часов обязательных работ назначено жителю села Неверкино Пензенской области Андрею Савельеву, который уснул во время ночной кражи из магазина «Бристоль».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 32-летний мужчина пошел на преступление 22 мая.

«Заранее припасенными инструментами он перепилил дужку навесного замка, поднял рольставни и отжал пластиковую дверь. В магазине Андрей Савельев наполнил пять фирменных пакетов продуктами питания, в числе которых несколько видов мороженного, жевательной резинки, освежающих конфет, 29 бутылок различной алкогольной продукции, а также сигаретами и другими товарами», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что общая стоимость приготовленного к выносу имущества превысила 20 тыс. рублей.

«Затем мужчина выпил пол-литра коньяка и уснул под прилавком. Утром спящий злоумышленник был обнаружен сотрудниками охраны магазина», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, имущество возвращено законному владельцу.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала старший помощник прокурора.