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Подозреваемый в нападении на жителя Сердобска бродяга задержан в Москве

08:21 | 19.09.2017 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни, задержан в Москве по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Сердобска Пензенской области в июле 2017 года.

Подозреваемый в нападении на жителя Сердобска бродяга задержан в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 57-летний гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности, ударил ножом в живот 40-летнего жителя Сердобска. Его госпитализировали, медики диагностировали у него телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что бродяга признался в совершенном в Сердобске преступлении.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.
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