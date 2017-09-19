Подозреваемый в нападении на жителя Сердобска бродяга задержан в Москве Криминал

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни, задержан в Москве по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Сердобска Пензенской области в июле 2017 года.

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«Предварительно установлено, что 57-летний гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности, ударил ножом в живот 40-летнего жителя Сердобска. Его госпитализировали, медики диагностировали у него телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что бродяга признался в совершенном в Сердобске преступлении.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.