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Житель Неверкинского района проведет 3,5 года в колонии за кражу и поджог

11:53 | 20.09.2017 | Криминал

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Неверкино, 20 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима назначено жителю Неверкинского района Пензенской области, который признан судом виновным в краже и поджоге.

Житель Неверкинского района проведет 3,5 года в колонии за кражу и поджог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период со 2 по 24 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к чужому дому и проник внутрь помещения кочегарки, откуда похитил имущество на общую сумму 3 тыс. 800 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Неверкинского районного суда.

По его словам, 24 мая, также будучи пьяным, испытывая обиду на знакомого, взломал навесной замок входной двери его дома, незаконно проник внутрь, где, используя спичку, совершил поджог.

«В результате пожара дом был уничтожен. Своими действиями мужчина причинил потерпевшему ущерб на общую сумму 166 тыс. 822 рубля», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.
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