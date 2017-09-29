Пензенец подозревается в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Тамбовской области Криминал

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. 58-летний житель Пензы подозревается в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Тамбовской области за непривлечение к административной ответственности.

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«Ночью 28 сентября сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился житель города Пензы. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Для составления административного протокола полицейский пригласил водителя в служебный автомобиль, где мужчина попытался дать ему взятку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Тамбовской области.

В ведомстве подчеркнули, что попытка дачи взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей была зафиксирована находящимся в автомобиле видерегистратором.

«О факте коррупции была проинформирована служба собственной безопасности УМВД России по Тамбовской области и представители Следственного комитета. Подозреваемый был опрошен», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.