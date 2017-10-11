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В Наровчате оштрафована жещина, укусившая полицейского после претензий в адрес зятя

11:29 | 11.10.2017 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому жительница Наровчатского района Пензенской области оштрафована на 15 тыс. рублей за применение насилия по отношению к сотруднику полиции, вступил в законную силу.

В Наровчате оштрафована жещина, укусившая полицейского после претензий в адрес зятя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«11 июня 2017 года зять женщины, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении. Теща, недовольная правомерными действиями сотрудника полиции, пыталась воспрепятствовать задержанию мужчины. Она два раза укусила стража порядка за руку, после чего ударила его в область головы и шеи», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он отметил, что вина женщины была подтверждена собранными по делу доказательствами, в том числе записью видеорегистратора, предоставленной сотрудниками ГИБДД.
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