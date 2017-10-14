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В Городищенском районе вступил в силу приговор водителю за смерть пассажира

09:01 | 14.10.2017 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено водителю, который допустил гибель пассажира в результате ДТП в Городищенском районе Пензенской области.

В Городищенском районе вступил в силу приговор водителю за смерть пассажира

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2017 года поздно он с тремя пассажирами ехал на легковом автомобиле по трассе М5 «Урал» направлении Москвы. Проезжая по территории Городищенского района вне населенного пункта, мужчина превысил допустимую скорость. При перестроении с правой на левую полосу в целях обгона он создал опасность и помеху другим участникам дорожного движения и спровоцировал аварийную ситуацию. В результате его машина столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser 200» и с отбойниками на дороге», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

По его словам, один из пассажиров легкового автомобиля получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью и смерть.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что также водитель лишен права управлять транспортным средством на 2 года.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал он.
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