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Вступил в силу приговор виновнику ДТП под Каменкой, где погиб пассажир и трое пострадали

11:55 | 18.10.2017 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым жителю Каменки Руслану Чистобаеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вступил в силу приговор виновнику ДТП под Каменкой, где погиб пассажир и трое пострадали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 16 мая около 22.20 Руслан Чистобаев управлял автомобилем «Toyota Avensis», не имея водительского удостоверения. Проезжая у села Залесного Каменского района он развил скорость до 120 км/ч. Пытаясь обогнать грузовик, мужчина выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Opel Insignia», после чего с места происшествия скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что один пассажир автомобиля «Toyota Avensis» скончался на месте ДТП, а другой получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

«Пассажирке автомобиля «Opel Insignia» и ее ребенку 2015 года рождения также был причинен тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, Руслан Чистобаев пояснил, что он вместе со знакомыми возвращался с базы отдыха и не помнит, как покинул место ДТП, а очнулся в поле уже на рассвете.

«В полицию мужчина идти боялся, скрывался на съемной квартире, где и был задержан», — уточнила пресс-секретарь суда.

Она отметила, что с предъявленным обвинением водитель согласился.

«Он лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, Руслан Чистобаев обязан компенсировать потерпевшим моральный вред и материальный ущерб, причиненные преступлением», — пояснила Наталья Быченкова.

Представитель суда сообщила, что потерпевший и законный представитель малолетнего не согласились с размером компенсации морального вреда и подали апелляционные жалобы, которые были оставлены без удовлетворения.
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