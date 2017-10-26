Оскорбивший полицейских в Краснодарском крае пензенец оштрафован на 15 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено жителю Каменки Пензенской области, оскорбившему полицейских в Краснодарском крае.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«25 июля мужчина, следуя в пассажирском поезде №140 «Адлер — Новосибирск», находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выражался нецензурной бранью и был снят с поезда нарядом полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на перроне железнодорожного вокзала станции Белореченская, не желая следовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, мужчина сначала оскорблял сотрудников полиции, а потом сбил с головы одного из них форменную фуражку и демонстративно наступил на нее ногой.

«На законные требования прекратить преступные действия мужчина не реагировал, тем самым посягнул на нормальную, законную деятельность представителей органов власти, а также унизил честь и достоинство сотрудника полиции», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировали в ведомстве.