Убитый в Богословке мужчина руководил одним из городищенских предприятий — УМВД Криминал

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Мужчина, окровавленное тело которого было обнаружено вблизи автомобиля «Toyota Land Cruiser» в селе Богословка Пензенской области 25 октября, руководил одним из предприятий в Городищенском районе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Было установлено, что машина принадлежит одному из предприятий Городищенского района. В дальнейшем полицейские выяснили личность погибшего — 49-летнего жителя Пензы, который являлся руководителем данной организации. Телефона при нем не оказалось. Также в автомобиле отсутствовал видеорегистратор, провод которого был обрезан», — пояснили в ведомстве.

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По факту убийства мужчины в Богословке возбуждено уголовное дело

В полиции добавили, что впоследствии была установлена причастность к совершению преступления 27-летнего знакомого погибшего.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый свою вину признал. Он пояснил, что мотивом убийства стали личные неприязненные отношения с потерпевшим.

Злоумышленник показал следователям место, куда выбросил нож, которым нанес удары мужчине. Орудие преступления изъято.