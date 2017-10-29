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В Засечном мошенник выманил деньги у сотрудницы магазина под видом обслуживания терминала

10:39 | 29.10.2017 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Мошенник убедил администратора магазина в селе Засечном под Пензой перевести ему 22 тыс. рублей за обслуживание терминалов оплаты. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Засечном мошенник выманил деньги у сотрудницы магазина под видом обслуживания терминала

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Администратор сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился техником по обслуживанию терминалов оплаты, которые стоят по месту работы женщины. Он сказал, что по согласованию с руководством магазина необходимо обновить программное обеспечение терминала и для этого необходимо перечислить через него определенную сумму», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что незнакомец перестал выходить на связь, когда женщина выполнила его просьбу.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
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