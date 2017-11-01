В Башмаковском районе осуждены двое мужчин, сдавших ограды с могил на металлолом Криминал

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Двое жителей села Знаменского Башмаковского района Пензенской области приговорены к обязательным работам за кражу оград с могил.

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«В июне 2017 года злоумышленники похитили с могилы на кладбище в селе Знаменском металлическую ограду весом 168 кг и калитку с другой ограды весом 12 кг. Похищенное они распилили и сдали в пункт приема лома черного металла за 1 тыс. 440 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что вырученные деньги мужчины потратили на спиртное, продукты питания и сигареты.

«Свою вину в совершении преступления подсудимые признали полностью. Одному из них суд назначил наказание в виде 420 часов, а другому — 400 часов обязательных работ», — уточнила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, приговор в законную силу не вступил.