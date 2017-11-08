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Вступил в силу приговор жителю Каменки, ударившему полицейского

11:00 | 08.11.2017 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор жителю Каменки Камрану Курбанову, ударившему в Пензе сотрудника полиции при исполнении, которым мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Вступил в силу приговор жителю Каменки, ударившему полицейского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Днем 11 августа Камран Курбанов у автовокзала на улице Луначарского в Пензе в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. С целью пресечения его противоправных действий и привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы управления МВД РФ по Пензенской области предложили ему проследовать в опорный пункт полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина ударил одного из сотрудников ведомства рукой по голове, причинив ушиб и отек мягких тканей в левой височной области.

«Полагая приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке», — отметила собеседница агентства.
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