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Женщину-водителя лишили прав за пьяное ДТП у Неверкино, в котором пострадала ее подруга

08:12 | 21.12.2017 | Криминал

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Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и права управления транспортными средствами на такой же период назначено 42-летней жительнице Кузнецкого района Пензенской области, признанной судом виновной в ДТП, в котором пострадала ее подруга.

Женщину-водителя лишили прав за пьяное ДТП у Неверкино, в котором пострадала ее подруга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ночью 19 июля 2017 года по дороге из Неверкино в Кузнецк женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Hyundai Getz» и перевозила в качестве пассажира свою 48-летнюю подругу. Отъехав 2 км от села, она не справилась с управлением и съехала с дороги влево по ходу движения, в результате автомобиль опрокинулся. Пассажирка получила травму грудной клетки, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что водитель возместила потерпевшей материальный ущерб и моральный вред.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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