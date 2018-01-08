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Школьник из Заречного проведет 4 года в воспитательной колонии за развращение детей

09:16 | 08.01.2018 | Криминал

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Заречный, 8 января 2018. PenzaNews. Ученик девятого класса города Заречного Пензенской области проведет четыре года в воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников за совершение действий сексуального характера в отношении двоих учащихся младших классов.

Школьник из Заречного проведет 4 года в воспитательной колонии за развращение детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мальчика и девочку юноша и его друзья встретили на веранде неработающего детского сада вечером в один из дней мая 2017 года, после чего злоумышленник предложил им сымитировать половой акт за деньги.

Девятиклассник давал детям задания, обещая за выполнение каждого все большую сумму. В общей сложности им полагалось около 1 тыс. рублей, но, поиздевавшись над младшими, подростки ушли, оставив им немного мелочи.

Произошедшее один из присутствовавших снял на камеру мобильного телефона, после чего видео попало в социальную сеть.

Прокурор Заречного Пензенской области Андрей Савельев пояснил, что запись обнаружили сотрудники правоохранительных органов, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Юношу из воспитательной колонии дожидается дедушка — его опекун.

С детьми работают психологи, сообщает газета «Заречье сегодня».
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