В Нижнем Ломове мужчина пытался зарезать случайного собутыльника, возбуждено дело Криминал

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Житель Пензы 1994 года рождения подозревается в покушении на убийство собутыльника, с которым познакомился незадолго до конфликта.

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«По данным следствия, мужчина приехал в гости к другу в Нижний Ломов. В ночь на 15 января 2018 года подозреваемый в компании приятеля, его матери и сожителя распивали спиртные напитки. Затем они продолжили застолье в одном из кафе на федеральной трассе М5 «Урал». Мать друга с сожителем уехали домой раньше. В кафе подозреваемый и его приятель познакомились с потерпевшим, с которым продолжили распивать спиртное», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, которые продолжились после, когда компания стала разъезжаться по домам.

«Один из них — между другом подозреваемого и потерпевшим — перешел в драку. Видя физические преимущества потерпевшего, подозреваемый забежал в дом к приятелю и, схватив кухонный нож, выбежал на улицу. Он нанес потерпевшему множественные удары в область спины, грудной клетки, шеи и головы. Злоумышленник, посчитав, что причинил своими преступными действиями смерть потерпевшему, за ноги оттащил мужчину в кусты и побежал в дом взять тачку, чтобы спрятать тело», — сказала собеседница агентства.

Наталия Фомина отметила, что в это время раненного потерпевшего обнаружил житель Нижнего Ломова, который вызвал скорую помощь, в результате тот был своевременно доставлен в больницу.

«По уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы», — пояснила она.