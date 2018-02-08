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Вступил в силу приговор жителю Кузнецка за угон, кражи и вовлечение в распитие алкоголя

10:17 | 08.02.2018 | Криминал

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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 18-летнему жителю Кузнецка, которым ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за совершение угона, краж и за вовлечение несовершеннолетнего друга в распитие спиртного.

Вступил в силу приговор жителю Кузнецка за угон, кражи и вовлечение в распитие алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено по делу, в мае 2017 года мужчина трижды приобретал алкоголь и склонял к его употреблению своего несовершеннолетнего товарища», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, кроме этого, ночью 21 января 2017 года молодой человек вскрыл отверткой «ВАЗ-21099» и угнал его, но, проехав несколько метров, врезался в припаркованный рядом автомобиль, из-за чего машина застряла в сугробе, и он бросил ее на том же месте.

«Ночью 23 мая и 13 июня 2017 года 18-летний житель Кузнецка совершил две кражи из автомобилей «ГАЗель». В первом случае через незапертую дверь он проник в салон машины и забрал 4,5 тыс. рублей, во втором — вскрыл дверь транспортного средства отверткой и унес светодиодный фонарь, складной нож и мужские туфли общей стоимостью 4 тыс. 400 рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что ранее молодой человек уже находился в местах лишения свободы, откуда освободился в октябре 2016 года.

«В судебном заседании злоумышленник свою вину признал в полном объеме, возместил причиненный преступлениями материальный ущерб. Посчитав наказание слишком суровым, он обжаловал приговор в апелляционном порядке», — добавила она.
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