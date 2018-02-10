В Пензе двое мужчин осуждены за подкуп потерпевшего по уголовному делу Криминал

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Обвинительный приговор вынесен двоим жителям Пензы по результатам рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», которое было возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в марте 2017 года следственным отделом по Ленинскому району Пензы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ — о хищении огнестрельного оружия, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Потерпевшим был признан мужчина 1990 года рождения. В ходе допроса он дал объективные показания в части хищения принадлежащего ему на праве собственности двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья ТОЗ-34Р», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 24 апреля двое мужчин 1983 года рождения неоднократно связывались с потерпевшим по телефону, предлагая увидеться.

Читайте также

В Пензе вынесен приговор полицейскому, превысившему полномочия

«На следующий день при встрече злоумышленники стали убеждать его отказаться от своих показаний и дать ложные об обстоятельствах, имеющих значение для дела — что огнестрельное оружие у него было не похищено, а продано. Также они сказали, чтобы он не являлся по вызовам сотрудников правоохранительных органов без предоставленного ими адвоката. За изменение показаний они предложили ему сначала 30 тыс., а затем 50 тыс. рублей. Получив от него согласие, мужчины в тот же день передали ему указанную сумму», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, потерпевший не изменил свои показания, так как об его подкупе узнали сотрудники правоохранительных органов, которые пресекли противоправные действия злоумышленников.

Она отметила также, что мужчины в ходе следствия вину не признали и отказались от дачи показаний.

«Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.