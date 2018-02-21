Прекращено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью в пензенском селе Криминал

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело о причинении тяжкого время здоровью прекращено постановлением Бековского районного суда Пензенской области в связи с примирением сторон.

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«В ноябре 2017 года мужчина, находясь возле торгового центра в селе Вертуновка, в ходе ссоры со знакомым на почве неприязни ударил его битой, сломав левую руку», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

По его словам, во время заседания от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении производства по делу, потому что нападавший загладил свою вину, компенсировав ему моральный и материальный вред.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнил собеседник агентства.