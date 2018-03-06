EN
17:17:48 Вторник, 6 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе заключены под стражу мужчина и женщина, обвиняемые в сбыте героина

08:24 | 06.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. 22-летний мужчина и 46-летняя женщина, обвиняемые в сбыте героина, заключены под стражу в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе заключены под стражу мужчина и женщина, обвиняемые в сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что они приехали в Пензу с целью распространения запрещенных веществ. Мужчина и женщина снимали квартиру в центре города и раскладывали наркотики по укромным местам для последующей бесконтактной передачи потребителям. Злоумышленников задержали с поличным после того, как они оставили в тайнике очередную партию героина», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что при личном досмотре у них обнаружено 13 свертков с наркотическим средством, а при обыске в квартире изъято около 100 граммов этого вещества.

«По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.
Актуальное
Читайте также
В Пензе показали, как будет организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ В Пензе обнаружили книгу Николая II
Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей Пензенский губернатор призвал пересмотреть подходы к привлечению инвесторов
Зоопарк Пензы сделает бесплатным вход для детей с именами, как у братьев-медведей Товарищеский матч между аграрным вузом и сельхозхолдингом в Пензе собрал более 100 человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама