В Пензе заключены под стражу мужчина и женщина, обвиняемые в сбыте героина Криминал

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. 22-летний мужчина и 46-летняя женщина, обвиняемые в сбыте героина, заключены под стражу в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что они приехали в Пензу с целью распространения запрещенных веществ. Мужчина и женщина снимали квартиру в центре города и раскладывали наркотики по укромным местам для последующей бесконтактной передачи потребителям. Злоумышленников задержали с поличным после того, как они оставили в тайнике очередную партию героина», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что при личном досмотре у них обнаружено 13 свертков с наркотическим средством, а при обыске в квартире изъято около 100 граммов этого вещества.

«По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.