Жительница Кузнецка предстанет перед судом за организацию азартных игр Криминал

Кузнецк, 14 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 32-летней жительницы Кузнецка Пензенской области, которой вменяют незаконную организацию азартных игр, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что женщина с февраля по декабрь 2017 года приобрела и установила в помещениях на улицах Московской, 60Е, и Белинского, 98А, города Кузнецка 85 игровых автоматов. Для обслуживания клиентов и предоставления им сопутствующих услуг она подобрала штат сотрудников. Таким образом, она организовала и проводила в указанный промежуток времени азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, получая доход от своей незаконной деятельности», — сообщила «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что автоматы были изъяты в ходе проведения следственных действий.