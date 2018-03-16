Дело возбуждено после смерти мужчины, избитого в Тамале незадолго до Нового года Криминал

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено в связи с кончиной 29-летнего мужчины, который был избит в Тамале Пензенской области незадолго до Нового года.

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«По данным следствия, 29 декабря 2017 года обвиняемый с утра помогал своему знакомому ремонтировать автомашину. Во время ремонта и далее на протяжении всего дня он в компании приятелей употреблял алкоголь. Вечером трое мужчин пришли в гости к местной жительнице, где находился потерпевший 1989 года рождения. Ранее он был наглядно знаком обвиняемому. Все вместе они начали распивать принесенный гостями алкоголь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что сначала возник конфликт между потерпевшим и одним из гостей, однако он был улажен, и компания продолжила застолье.

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«Через некоторое время потерпевший вышел на террасу, за ним последовал обвиняемый. Как пояснил злоумышленник, в ходе разговора мужчина сказал «что-то обидное» в адрес его бывшей сожительницы, за что он несколько раз ударил его кулаком по лицу. Завязалась драка», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, на шум вышла хозяйка жилища, которая попросила мужчин уйти из ее дома, и потасовка продолжилась на улице Разина.

«От полученных ударов потерпевший упал и потерял сознание. Поскольку попытки приятелей привести его в чувство не увенчались успехом, они вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина скончался в тамалинской участковой больнице 9 марта от последствий закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщила представитель следственного управления.

Она уточнила, что в настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.