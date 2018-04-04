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В Пензе восемь человек задержаны по делу о мошенничестве в сфере автострахования

14:17 | 04.04.2018 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Восемь человек, в числе которых двое сотрудников службы судебных приставов, инспектор ДПС и специалисты «Регионального экспертного центра», задержаны в Пензе в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

В Пензе восемь человек задержаны по делу о мошенничестве в сфере автострахования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2015 году житель Пензенской области 1988 года рождения, используя родственные и дружеские отношения, создал организованную преступную группу, участники которой в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования. Так, с октября 2015 года по январь 2018 года они с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ими ранее с ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» договорам ОСАГО и КАСКО умышленно инсценировали не менее 27 ДТП на территории Пензы и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств, проведенные организацией «Региональный экспертный центр», и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, злоумышленники подавали в страховую компанию документы, необходимые для получения выплат.

«Участники организованной преступной группы таким образом получили от страховой компании путем перевода на лицевые счета, открытые на их имя в банках, денежные средства на общую сумму более 3 млн. рублей, чем причинили ей крупный ущерб», — уточнила собеседница агентства.

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По словам Татьяны Махницкой, большинство задержанных активно сотрудничают со следствием, им предъявлено обвинение.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении двоих фигурантов следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ.

Она добавила, что следствию предстоит установить всех лиц, причастных к мошенничеству, и исследовать ДТП, участниками которых являлись обвиняемые.
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