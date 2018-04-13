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В Пензенской области к 13 годам колонии приговорен мужчина, надругавшийся над девочками

11:38 | 13.04.2018 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. 40-летний житель Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», приговорен к 13 годам лишения свободы и ограничению свободы сроком на 2 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области к 13 годам колонии приговорен мужчина, надругавшийся над девочками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале августа 2017 года мужчина 1977 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попросил двух девочек 2009 и 2010 годов рождения помочь ему расклеить объявления в подъезде. Не получив согласия, он, применяя физическую силу, затащил их в подъезд многоквартирного дома, где, используя беспомощное состояние потерпевших, обусловленное их малолетним возрастом, совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также доказана причастность мужчины к трем кражам велосипедов на территории Пензы и Пензенского района.

«Злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение краж и грабежа в других регионах», — отметила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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