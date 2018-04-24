В Никольском районе двое мужчин обвиняются в даче взятки сотруднику полиции Криминал

Никольск, 24 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», возбуждено в Никольском районе Пензенской области в отношении двоих мужчин 1957 и 1968 годов рождения.

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«По данным следствия, 21 апреля мужчина 1968 года рождения был задержан инспекторами ГИБДД, поскольку управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. После медицинского освидетельствования он был доставлен в муниципальный отдел полиции МВД России «Никольский» для составления административного материала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, не желая быть привлеченным к ответственности, нарушитель позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тыс. рублей, чтобы дать взятку сотруднику полиции.

«По приезду последнего они вдвоем начали предлагать полицейскому взятку за несоставление протокола, после чего один из них положил 20 тыс. рублей под клавиатуру на столе инспектора ГИБДД. После передачи денежных средств незаконные действия родственников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия», — добавила Татьяна Махницкая.