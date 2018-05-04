Отрубивший голову гостю житель Сосновоборского района приговорен к 13 годам колонии Криминал

Сосновоборск, 4 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев назначено 56-летнему жителю Сосновоборского района Пензенской области, отрубившему голову своему гостю.

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«По делу установлено, что вечером в один из дней с 9 по 16 января 2018 года двое мужчин распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой один из них вооружился топором и нанес лежавшему на кровати знакомому не менее двух ударов рубящей частью топора по шее. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленник вынес тело во двор и продолжил распивать спиртное.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в пресс-службе.