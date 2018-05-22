Житель Тамалинского района получил условный срок за переснаряжение трех патронов Криминал

Тамала, 22 мая 2018. PenzaNews. Житель села Каменка Тамалинского района Пензенской области приговорен к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за переснаряжение трех патронов для ружья, на которое у него не было лицензии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда, мужчина в 2017 году нашел охотничье ружье модели «Иж-5» 28 калибра с тремя патронами, а на новогодних праздниках в 2018 году дома решил переснарядить их.

«Реализуя свой преступный умысел, он очистил гильзы, в которых заменил капсюли, пыжи и прокладки, засыпал порох, а также дробь из обнаруженных боеприпасов, изготовив незаконно самодельным способом три патрона», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что житель Каменки признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил представитель суда.