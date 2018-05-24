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В Тамале возбуждено уголовное дело о проникновении мужчины в дом бывшей жены

09:11 | 24.05.2018 | Криминал

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Тамала, 24 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» возбуждено в Тамале Пензенской области в связи с тем, что пьяный мужчина проник в дом к бывшей супруге.

В Тамале возбуждено уголовное дело о проникновении мужчины в дом бывшей жены

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в ночь с 15 на 16 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью разговора с бывшей супругой, приехал к ней домой на улицу Александровскую в Тамале. Понимая, что женщина не желает с ним общаться и не открывает ему дверь, он разбил стекло в оконной раме домовладения, в образовавшееся отверстие просунул руку и отодвинул засов двери, после чего незаконно зашел в дом против ее воли», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она отметила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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