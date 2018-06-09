В суд направлено дело по обвинению бывшей работницы пензенского центра СВМП во взятке Криминал

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело по обвинению бывшего заместителя заведующего аптекой – провизора пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», направлено в суд.

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«По данным следствия, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входило обеспечение центра лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения — контроль снабжения ими учреждения, участие в формировании заявок и договоров на закупки препаратов, поиск наиболее выгодных поставщиков медикаментов, ведение переговоров с ними и отстаивание лучших цен», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в июле 2017 года центром СВМП был объявлен аукцион на поставку детского питания, и женщина как член аукционной комиссии должна была проверить поступившие заявки на соответствие требованиям действующего законодательства.

«По результатам проверки она приняла решение об отказе в допуске к участию заявки одного из обществ с ограниченной ответственностью. В дальнейшем по жалобе данной организации решением пензенского управления ФАС РФ в действиях аукционной комиссии установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Работница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в итоге в сентябре 2017 года между мудучреждением и данным ООО был заключен контракт.

«В марте 2018 года женщина инициировала встречу с представителями организации, на которой договорилась с ними в дальнейшем заключать с их фирмой договоры на суммы, не превышающие 100 тыс. рублей — без проведения аукциона, уведомлять их о планируемых к проведению госзакупках детского питания для учреждения, а также обеспечить общее покровительство за взятку в размере 46 тыс. рублей», — добавила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.

Она отметила, что 11 апреля заместитель заведующего аптекой, находясь в здании центра на улице Лермонтова, лично получила от представителя организации взятку и непосредственно после получения денег была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — уточнила Татьяна Махницкая.