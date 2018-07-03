Двое молодых жителей Средней Елюзани предстанут перед судом за кражу и угон Криминал

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Двое 20-летних жителей села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, обвиняемые в совершении кражи из автомобиля и угоне, предстанут перед судом.

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«Как установлено органом следствия, в середине апреля 2018 года молодые люди приехали в Чаадаевку к своим знакомым. Покатавшись по поселку, гости обнаружили, что в их автомобиле отечественного производства закончился бензин. Тогда они слили 20 литров топлива с автомобиля «ГАЗель», припаркованного во дворе многоквартирного дома. Затем злоумышленники вскрыли водительскую дверь отверткой и украли из салона бутылку водки и набор инструментов, а после сняли аккумулятор и установили его на свой автомобиль. Общая сумма ущерба, причиненного владельцу «ГАЗели», составила около 9 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, слитое топливо оказалось соляркой, и молодые люди не смогли завести автомобиль, в связи с чем решили угнать другой, чтобы отбуксировать свою машину до места жительства.

«Они обнаружили в другом дворе многоквартирного дома автомобиль «ВАЗ-210740». Один из обвиняемых открыл его, разбив окно водительской двери монтировкой, и подогнал. Второй в это время наблюдал за обстановкой, а затем прицепил трос к бамперу и сел за руль своей машины. Мужчины отбуксировали автомобиль до села Чаадаевка, но на железнодорожном переезде трос порвался, а у угнанного автомобиля отлетел задний бампер вместе с частью кузова. Тогда злоумышленники вытащили из «ВАЗа» инструменты и переднюю панель магнитолы, причинив ущерб на сумму более 9 тыс. рублей, а автомобиль скатили к реке, чтобы его не сразу заметили», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что личности мужчин удалось установить по горячим следам, похищенное имущество было изъято сотрудниками органов внутренних дел, в ходе предварительного следствия молодые люди возместили ущерб.