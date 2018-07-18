В Пензенской области 18-летняя многодетная мать лишена свободы Криминал

Нижний Ломов, 18 июля 2018. PenzaNews. Трижды судимая 18-летняя многодетная мать из Ростова-на-Дону приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за кражу, совершенную в Нижнем Ломове Пензенской области.

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«4 марта 2017 года — спустя 3 месяца после отбывания предыдущего наказания — молодая женщина в магазине «Караван» в Нижнем Ломове из открытой сумки одной из покупательниц незаметно вытащила кошелек с деньгами и банковской картой. Покинув магазин, профессиональная карманница ввела в заблуждение незнакомых мужчин, сообщив им ложные сведения о том, что карта принадлежит ей. Злоумышленница передала им ее и обнаруженный в кошельке лист бумаги с PIN-кодом, после чего попросила снять все средства, имевшиеся на счете», — прокомментировал ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

По его словам, своими действиями жительница Ростова-на-Дону причинила женщине и ее супругу, на которого была оформлена карта, ущерб в размере 34 тыс. рублей.

«При рассмотрении уголовного дела суд принял во внимание наличие троих малолетних детей и непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления по приговору одного из районных судов Москвы. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — сказал собеседник агентства.