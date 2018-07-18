EN
17:46:42 Среда, 18 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 18-летняя многодетная мать лишена свободы

13:42 | 18.07.2018 | Криминал

Печать

Нижний Ломов, 18 июля 2018. PenzaNews. Трижды судимая 18-летняя многодетная мать из Ростова-на-Дону приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за кражу, совершенную в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Пензенской области 18-летняя многодетная мать лишена свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 марта 2017 года — спустя 3 месяца после отбывания предыдущего наказания — молодая женщина в магазине «Караван» в Нижнем Ломове из открытой сумки одной из покупательниц незаметно вытащила кошелек с деньгами и банковской картой. Покинув магазин, профессиональная карманница ввела в заблуждение незнакомых мужчин, сообщив им ложные сведения о том, что карта принадлежит ей. Злоумышленница передала им ее и обнаруженный в кошельке лист бумаги с PIN-кодом, после чего попросила снять все средства, имевшиеся на счете», — прокомментировал ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

По его словам, своими действиями жительница Ростова-на-Дону причинила женщине и ее супругу, на которого была оформлена карта, ущерб в размере 34 тыс. рублей.

«При рассмотрении уголовного дела суд принял во внимание наличие троих малолетних детей и непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления по приговору одного из районных судов Москвы. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — сказал собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области вырастет число тех, кто получит прививку от гриппа «День поля» отметили в Пензенской области под дождем
По факту гибели трех человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело Мэр Пензы нацелил нового директора «Спецбюро» на вывод МУПа из кризиса
В Вадинском районе утонул мужчина В Пензенской области за полгода выявили пять фактов легализации доходов от наркобизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама