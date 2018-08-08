В Пензе заключен под стражу предполагаемый организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» Криминал

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении предполагаемого лидера пензенской ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что еще три человека, задержанных в рамках уголовного дела, возбужденного первым отделом по расследованию особо важных дел, находятся под домашним арестом, им вменяется участие в деятельности этой запрещенной организации.

«По данным следствия, житель Пензы 1964 года рождения, достоверно зная, что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные подразделения в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена, с июля 2017 по июль 2018-го возобновил и наладил работу местной организации «Свидетелей Иеговы» — «Арбеково, Пенза», — сказала собеседница агентства.

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Она пояснила, что ее представители пропагандировали преимущество последователей данного религиозного учения перед остальными людьми, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений, а также призывали к отказу от медицинского вмешательства, в том числе когда это могло повлечь смерть человека.

По словам Татьяны Махницкой, организатор ячейки, по имеющимся сведениям, осуществлял общее руководство ее деятельностью, распределял обязанности, давал указания по вовлечению новых участников из числа родных и знакомых, по распространению среди жителей Пензы идеологии и веры экстремистской организации, соответствующей литературы, записок, а также принимал отчеты и взносы.

Она отметила, что участники ячейки проводили беседы с людьми в общественных местах и жилых помещениях, посещали конспиративные собрания и иные мероприятия.

Представитель следственного управления сообщила также, что в ходе обысков были изъяты электронные носители информации, литература религиозной организации и ящики для пожертвований с деньгами.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Устанавливается количество участников местной религиозной организации, допрашиваются свидетели», — пояснила Татьяна Махницкая.