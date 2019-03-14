Под Пензой мошенница и ее пособница осуждены за хищение у больницы почти 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Две жительницы Бессоновского района Пензенской области, одна из которых признана судом виновной в мошенничестве на сумму более 4,9 млн. рублей, а другая — в пособничестве ей, приговорены соответственно к 1,5 годам в колонии общего режима и 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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«Работница бессоновской районной больницы с 24 января 2014 года по декабрь 2015-го незаконно составляла реестры денежных средств с указанием сумм, подлежащих зачислению на свой счет, предоставляя главному врачу и главному бухгалтеру учреждения заведомо ложные сведения о размере заработной платы. Путем обмана и злоупотребления доверием она похитила 885 тыс. 560 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он пояснил, что с января 2015 года по сентябрь 2017-го женщина продолжила свои преступные действия при пособничестве коллеги.

«С целью получения материальной выгоды для себя лично и пособницы, злоупотребляя доверием руководства, она незаконно изготовила реестры с указанием подлежащих зачислению на счет знакомой, ее родственников и подруги денежных средств с расчетного счета бессоновской районной больницы, похитив 3 млн. 882 тыс. 561 рубль. Перечисленные средства были сняты, и впоследствии женщины распорядились ими по своему усмотрению», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что работницы больницы вину в совершении преступления признали полностью; по словам мошенницы, она пошла на совершение преступления в связи с материальными трудностями.

«Заявленный представителем бессоновской районной больницы гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на общую сумму 4 млн. 724 тыс. рублей с учетом частичного погашения женщинами ущерба удовлетворен частично. Приговор не вступил в законную силу», — пояснил он.