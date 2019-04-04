В Пензенской области жертвами телефонных мошенников ежедневно становятся до восьми человек Криминал

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. От трех до восьми человек ежедневно обращаются в органы полиции Пензенской области в связи с хищением у них денежных средств с банковских карт бесконтактным способом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России.

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«За три месяца 2019 года зарегистрировано около 200 таких преступлений», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что чаще всего злоумышленник звонит владельцу карты, представляется сотрудником службы безопасности банка и информирует клиента о «подозрительных» операциях с его сбережениями.

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«Под предлогом отмены операции или перевода денег на якобы безопасный счет злоумышленники просят сообщить им реквизиты банковской карты, включая такие данные, как срок действия, имя и фамилию владельца, а также трехзначный код безопасности, указанный на обратной стороне карты, и коды подтверждения, которые поступают в SMS. Если граждане передают эти сведения, мошенники получают возможность похитить деньги с банковских счетов потерпевших. Суммы ущерба достигают нескольких сотен тысяч рублей. При этом большинство потерпевших составляют граждане от 30 до 40 лет», — сказали в УМВД.

В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам по поводу финансовых операций, а самостоятельно блокируют подозрительные действия с деньгами.