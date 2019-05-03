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В Пензе клиентка банка перевела мошеннику 100 тыс. рублей

10:02 | 03.05.2019 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. 27-летняя жительница Пензы лишилась 100 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника о попытке хищения денежных средств со счета.

В Пензе клиентка банка перевела мошеннику 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником известного банка. Он сказал, что с картой собеседницы производятся подозрительные операции и для сохранности средств их необходимо перевести на виртуальный счет, который он создаст. Для перечисления денег незнакомец попросил продиктовать реквизиты карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела на счет чужой банковской карты 100 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.

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