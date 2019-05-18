В Уфе суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте трассы, проходящей через Пензу Криминал

Уфа, 18 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, совершенном при реконструкции федеральной трассы М5 «Урал», которая проходит через Москву, Рязань, Пензу, Самару и Уфу, передано в один из судов Башкирии.

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Его расследование велось главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по материалам регионального УФСБ России.

«По предварительным данным установлено, что в 2015 году директором одного из обществ с ограниченной ответственностью города Уфы подписан контракт на поставку песчано-гравийной смеси (ПГС) в строительную организацию. Предприятие-заказчик проводило ремонт участка трассы М5 «Урал» на территории республики протяженностью около 25 км. Согласно контракту, поставщик обязался предоставить ПГС в количестве более 100 тыс. кубометров. В дальнейшем, действуя в составе группы лиц, директор ООО обеспечил изготовление и подписал подложные товарные накладные об отгрузке получателю заказанного материала, а должностное лицо филиала строительной организации завизировало со стороны грузополучателя», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что фактически песчано-гравийная смесь не поставлялась.

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«При этом строительным предприятием из бюджетных средств, запланированных на ремонт дороги, коммерческой организации выплачены денежные средства на сумму свыше 33 млн. рублей. Также следствием установлено, что ПГС с заявленными в контракте характеристиками фактически не существует», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что ранее 56-летнему директору данной фирмы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», он находится под стражей.

«В отдельное производство в отношении предполагаемых сообщников выделено уголовное дело о мошенничестве», — сказали в ведомстве, добавив, что причастные к совершению преступления лица устанавливаются.