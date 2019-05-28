В Бессоновке полицейские задержали подозреваемого в убийстве по пути на место преступления Криминал

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 87-летней женщины в Бессоновке Пензенской области, направляясь на место преступления для выяснения обстоятельств.

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«В дежурную часть полиции района позвонила местная жительница. Она сообщила, что в доме в Бессоновке совершено преступление. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Когда полицейские направлялись по указанному адресу, они обратили внимание на мужчину, который шел им навстречу. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Сотрудники полиции остановили его и попросили сообщить имя и фамилию, а также место жительства. Он начал путаться и называть разные сведения, в связи с этим его пригласили пройти в служебный автомобиль для установления личности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через некоторое время полицейские прибыли на место происшествия.

«Один из них продолжил беседовать с гражданином, а другой проследовал в дом и обнаружил в нем женщину 1931 года рождения с признаками насильственной смерти. Она лежала на полу в крови. Дочь убитой 1970 года рождения находилась рядом. Сообщить обстоятельства смерти матери она затруднилась. В ходе проверки полицейские выяснили, что ранее задержанный мужчина является сожителем дочери убитой женщины — жителем Городищенского района 1984 года рождения. Их обоих доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что в ходе беседы мужчина признался в содеянном.

«По словам злоумышленника, в день преступления он попросил женщину дать деньги на дорогу и выпивку. Когда она отказалась, он стал угрожать ей, схватил нож и приставил к шее. Мать, которая присутствовала при ссоре, пыталась защитить дочь и стала разнимать их. В этот момент подозреваемый ударил ее ножом. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась. Злоумышленник выбросил нож и попытался покинуть место преступления, однако сотрудники полиции задержали его в течение получаса после убийства», — отметили в УМВД.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Мужчине предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», — добавила собеседница агентства.