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Гражданин Узбекистана осужден за попытку дать взятку участковому под Пензой

13:45 | 02.07.2019 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. 29-летний гражданин Узбекистана признан судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Гражданин Узбекистана осужден за попытку дать взятку участковому под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 13 марта 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомашину под управлением мужчины 1989 года рождения. При проверке документов были установлены нарушения законодательства РФ о пребывании на территории России водителя и его пассажиров — иностранных граждан. В связи с этим они были доставлены в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Мокшанскому району», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, желая избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, гражданин Узбекистана передал участковому полиции сверток бумаги с 16 тыс. рублей, положив его на стол.

«Сотрудник полиции отказался от получения взятки», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления пояснила, что мужчине назначен штраф в размере 120 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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