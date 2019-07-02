Гражданин Узбекистана осужден за попытку дать взятку участковому под Пензой Криминал

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. 29-летний гражданин Узбекистана признан судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что утром 13 марта 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомашину под управлением мужчины 1989 года рождения. При проверке документов были установлены нарушения законодательства РФ о пребывании на территории России водителя и его пассажиров — иностранных граждан. В связи с этим они были доставлены в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Мокшанскому району», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, желая избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, гражданин Узбекистана передал участковому полиции сверток бумаги с 16 тыс. рублей, положив его на стол.

«Сотрудник полиции отказался от получения взятки», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления пояснила, что мужчине назначен штраф в размере 120 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.