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Житель Подмосковья подозревается в краже денег и бинокля из грузовика на трассе под Пензой

08:33 | 03.07.2019 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Житель Мытищ подозревается в краже 57 тыс. рублей и бинокля из автомобиля «МАЗ» припаркованного на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от Пензы.

Житель Подмосковья подозревается в краже денег и бинокля из грузовика на трассе под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник проник в машину, повредив личинку замка.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что также установлена причастность мужчины к совершению аналогичного преступления, в ходе которого из фуры «Scania» было похищено более 16 тыс. рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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