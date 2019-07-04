В Пензе вступил в силу приговор бывшему адвокату Владимиру Курышеву Криминал

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего адвоката Владимира Курышева на приговор, в соответствии с которым ему назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за покушение на мошенничество в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что адвокат, не имея возможности повлиять на принимаемые судьей решения, пообещал осужденному, находящемуся в одной из пензенских колоний, оказать содействие в удовлетворении его ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом, попросив за свои услуги вознаграждение в размере 650 тыс. рублей.

Читайте также

В Пензе адвокат получил реальный срок за покушение на мошенничество

«Из них 350 тыс. рублей предлагалось передать до судебного заседания якобы для судьи, остальные — после удовлетворения ходатайства за посреднические услуги. При этом Владимир Курышев не собирался совершать каких-либо дополнительных действий, кроме подготовки необходимого пакета документов и представления интересов осужденного в суде при рассмотрении заявленного ходатайства», — отметила пресс-секретарь, добавив, что 24 января 2019 года адвокат был задержан после передачи первой части денег.

По словам Натальи Быченковой, осужденный не согласился с назначенным ему наказанием и подал апелляционную жалобу, которая рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда и оставлена без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу 3 июля», — уточнила она.