Жительница Пензы сдалась полиции после убийства знакомого Криминал

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Жительница Пензы сама обратилась в полицию на следующий день после убийства знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 7 августа женщина 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пришла по месту жительства знакомого, имея на него обиду за невозвращенный денежный долг. Жительница Пензы вооружилась найденным в доме ножом и неожиданно нанесла мужчине, лежащему на кровати, один удар в переднюю часть туловища», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пензенец от полученной раны скончался на месте.

«После совершения преступления женщина покинула его жилище и на следующий день рассказала о произошедшем своему сожителю, а также обратилась в органы полиции. Жительница Пензы задержана, ей предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда она заключена под стражу», — добавили в следственном управлении.