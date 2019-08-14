EN
09:00:14 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Следователи выяснили обстоятельства конфликта в Пензе, завершившегося смертью человека

08:42 | 14.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после конфликта, который произошел весной 2019 года в одном из домов на улице Ульяновской в Пензе, завершено.

Следователи выяснили обстоятельства конфликта в Пензе, завершившегося смертью человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 28 мая обвиняемый 1987 года рождения приехал в гости к знакомой, проживающей на улице Ульяновской. В доме женщины собравшиеся распивали спиртные напитки. Позже к компании присоединился потерпевший — мужчина 1981 года рождения, ранее знакомый с обвиняемым», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе застолья между мужчинами возник конфликт на фоне давних обид, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, а затем столкнул его с дивана, в итоге тот ударился головой о пол и получил черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице 12 июня.

«В период предварительного следствия обвиняемый по решению суда находился под стражей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Загрузка...
Читайте также
Завершен капремонт участка дороги из Ахун в Золотаревку В Кузнецке на молодого человека завели дело из-за уклонения от военной службы
Власти Пензы призвали перевозчиков наладить работу на маршрутах №81 и №99 Продлен срок полномочий председателя Первомайского районного суда Пензы
В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека Вступил в силу приговор судье в отставке Владимиру Стасенкову
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама