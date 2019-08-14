Следователи выяснили обстоятельства конфликта в Пензе, завершившегося смертью человека Криминал

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после конфликта, который произошел весной 2019 года в одном из домов на улице Ульяновской в Пензе, завершено.

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«По данным следствия, 28 мая обвиняемый 1987 года рождения приехал в гости к знакомой, проживающей на улице Ульяновской. В доме женщины собравшиеся распивали спиртные напитки. Позже к компании присоединился потерпевший — мужчина 1981 года рождения, ранее знакомый с обвиняемым», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе застолья между мужчинами возник конфликт на фоне давних обид, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, а затем столкнул его с дивана, в итоге тот ударился головой о пол и получил черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице 12 июня.

«В период предварительного следствия обвиняемый по решению суда находился под стражей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.