В Белинском районе возбуждено дело о подделке водительского удостоверения Криминал

Белинский, 6 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела МВД России по Белинскому району Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Знаменки Башмаковского района 1995 года рождения, который подозревается в использовании поддельного водительского удостоверения.

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«Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспеции на 154 км автодороги «Пенза — Тамбов» около села Сярда. Он предъявил им водительское удостоверение с признаками подделки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что, согласно заключению эксперта, документ действительно оказался поддельным.

«Мужчина пояснил, что в интернете нашел информацию об услуге изготовления поддельного водительского удостоверения и отправил свою фотографию с паспорта с помощью мессенджера. Через некоторое время он забрал фальшивый документ в одном из торговых центров в Москве, заплатив за услуги 25 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.