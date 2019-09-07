В суд передано дело о применении насилия к пензенскому полицейскому Криминал

Кондоль, 7 сентября 2019. PenzaNews. Житель Кондоля Пензенской области, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции и его оскорблении, предстанет перед судом.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, днем 13 августа участковый задержал мужчину за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Полицейский доставил его в пензенскую районную больницу в Кондоле для проведения медосвидетельствования. Нарушитель, выражая недовольство законными действиями участкового, дважды ударил его кулаком в грудь, причинив кровоподтек, не расценивающийся как вред здоровью. Впоследствии в приемном отделении больницы он в присутствии посторонних оскорбил полицейского», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.