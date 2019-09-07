EN
13:29:17 Суббота, 7 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В суд передано дело о применении насилия к пензенскому полицейскому

10:17 | 07.09.2019 | Криминал

Печать

Кондоль, 7 сентября 2019. PenzaNews. Житель Кондоля Пензенской области, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции и его оскорблении, предстанет перед судом.

В суд передано дело о применении насилия к пензенскому полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, днем 13 августа участковый задержал мужчину за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Полицейский доставил его в пензенскую районную больницу в Кондоле для проведения медосвидетельствования. Нарушитель, выражая недовольство законными действиями участкового, дважды ударил его кулаком в грудь, причинив кровоподтек, не расценивающийся как вред здоровью. Впоследствии в приемном отделении больницы он в присутствии посторонних оскорбил полицейского», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе семейный православный театр откроет сезон 6 октября Вице-мэр Пензы внес предложения по ремонту дорог в 2020 году
В Спасском районе найдены коровы, пропавшие в Оренбургской области Денис Аблязин вошел в предварительный состав сборной России на чемпионат мира
В Пензенской области стартовала уборка подсолнечника В Пензе состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement