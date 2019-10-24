В Шемышейке мужчина получил условный срок за наркотики и угрозы в адрес полицейского Криминал

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года назначено 32-летнему жителю Шемышейки Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном сбыте наркотиков и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 7 марта житель Шемышейки за 2 тыс. рублей передал своему знакомому бумажный сверток с наркотическим средством. Тот употребил его, а вечером был задержан сотрудниками полиции за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии был санкционирован обыск в жилище злоумышленника в рамках уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, оперуполномоченный прибыл к дому мужчины, а тот стал угрожать представителю власти и замахнулся на него топором.

«Сотрудниками полиции преступные действия мужчины был пресечены», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор по данному делу пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.