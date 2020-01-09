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В Пензенской области обокрали цех по производству безалкогольных напитков

09:33 | 09.01.2020 | Криминал

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи оборудования из недействующего цеха по производству безалкогольных напитков, расположенного в селе Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области.

В Пензенской области обокрали цех по производству безалкогольных напитков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в ночное время из помещения были похищены три электродвигателя, шесть алюминиевых фляг емкостью 40 литров, сверлильный станок, транспортерная лента и другое имущество.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 36-летнего жителя села Новая Толковка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

Обстоятельства совершения преступления выясняются.

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