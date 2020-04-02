В Кузнецке завели уголовное дело на призывника Криминал

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в феврале 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке 18 марта в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Не имея уважительных причин и оснований, предусмотренных действующим законодательством, он в указанный день в военкомат не явился», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в сентябре 2019 году ему была направлена очередная повестка о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения 15 октября медицинской и призывной комиссий, однако молодой человек ее вновь проигнорировал.

«Подозреваемый пояснил следователю, что не желает проходить военную службу», — сказали в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.