В Пензе на молодую женщину завели уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком Криминал

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено в отношении 25-летней жительницы Первомайского района Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в ходе проверки, проведенной по обращению бабушки 4-летнего ребенка, было установлено, что в период с 15 марта по 11 июня 2020 года молодая женщина неоднократно причиняла малолетнему телесные повреждения руками и телефонным проводом.

«Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что ребенок живет с отцом.