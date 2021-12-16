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Стремление заработать на инвестициях обернулось для пензячки потерей более 5 млн. рублей

12:13 | 16.12.2021 | Криминал

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы, лишившаяся более 5 млн. рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России.

Стремление заработать на инвестициях обернулось для пензячки потерей более 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в конце июля текущего года на ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась Марией Анатольевной. Незнакомка предложила возможность дополнительного заработка путем инвестирования денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого с пензячкой связался мужчина, который убедил ее зарегистрироваться на торговой площадке, где впоследствии потерпевшая пополнила баланс в личном кабинете на сумму около 1,5 млн. рублей.

«В начале августа текущего года гражданка подала заявку на вывод денежных средств в сумме 17 тыс. долларов США», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ответ ей предложили оплатить страховку, после чего, следуя инструкциям очередной незнакомки, жительница Пензы перевела около 4 млн. рублей, взятых в кредит, на восемь банковских счетов, названных злоумышленницей.

«Когда женщина совершила оплату мнимой страховки, ей вновь позвонил мужчина и сообщил, что денежные средства за страховку не поступили. После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

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