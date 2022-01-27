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Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей при продаже норковой шубы

09:14 | 27.01.2022 | Криминал

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Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать норковую шубу через сайт объявлений.

Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей при продаже норковой шубы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, через некоторое время после того, как женщина разместила объявление о продаже, с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в WhatsApp ссылку для оформления доставки транспортной компанией.

«Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание денег на общую сумму 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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